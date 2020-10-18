В Свердловской области новая вспышка COVID вызовет рост смертей

Чем больше заболевших, тем выше риск для их жизней, считают медики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом на 19 октября зафиксировано 249 новых случаев COVID-19. Число новых заражений стремиться к пиковым значениям, которые фиксировались в конце июля. Медики прогнозируют, что это вызовет рост смертности.

По данным регионального оперштаба, за сутки умерло семеро человек, зараженных коронавирусом. Всего скончалось 699 свердловчан. «Состояние 200 госпитализированных оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 107 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе. состояние 625 пациентов больниц оценивается как средней тяжести.

«Чем больше заболевших, тем выше вероятность осложнений и летальных случаев. Нагрузка на медицину растет, возможные ошибки и человеческий фактор никто не может исключить», — уточнил высокопоставленный источник в медицинской среде в разговоре с URA.RU.

Число заболевших свердловчан растет вторую неделю Фото: скрин сайта coronavirus-monitor.ru

За сутки выписано 299 человек. Общее число выздоровевших — 24 816 свердловчан. С начала эпидемии в области заболело 32 912 человек.