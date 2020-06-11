Депутат Госдумы Евгений Марков попробует выступить в качестве медиатора конфликта Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Обращение мэра Лянтора Сергея Махини к главе Чечни Рамзану Кадырову и депутату Государственной Думы Адаму Делимханову с просьбой вмешаться в его конфликт с предпринимателем Исой Абдулвахибовым не имеет смысла. Такого мнения придерживается депутат Государственной Думы Евгений Марков, о чем он сообщил URA.RU.

«Да, есть такой формат в нашей стране, когда сложные национальные вопросы решаются через авторитетных людей. Но в этой ситуации речь идет об отдельно взятом чиновнике, у которого существует конфликт с предпринимателем. Не думаю, что это их вопрос (Кадырова и Делимханова — прим. ред.). Эта тема никуда не уйдет дальше, — считает Марков.

Депутат Госдумы заявил, что попробует со своей стороны повлиять на решение этого конфликта. Поскольку один из его участников, сын предпринимателя, Адам Абдулвахибов, является членом партии ЛДПР и занимается общественной деятельностью в Лянторе. «Мы как политическая партия подсвечиваем узкие и слабые места, будь это губернатор, глава района или поселения. На моей памяти мало руководителей, которые могут спокойно реагировать на критику. Но вопрос вышел в публичную плоскость и спор не может быть вечным», — прокомментировал Марков.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Лянтора записал видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову и депутату Госдумы Делимханову, в котором попросил помощи в разрешении конфликта с бизнесменом Абдулвахибовым. Это противостояние длится уже несколько лет. Глава города считает, что предприниматель вместе со своим сыном мстит ему за то, что администрация пытается снести построенный ресторан и выселить из муниципального жилья. Сами Абдулвахибовы эти обвинения опровергают.