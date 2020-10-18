Больницы ЯНАО усиливают из-за резкого роста коронавируса

За сутки COVID-19 подтвердился у 173 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Ежесуточно врачи в больницах ЯНАО обслуживают сотни вызовов на дом, число заявок увеличилось в пять раз, сообщает пресс-служба окружного правительства. Сейчас в больницах усиливают колл-центры, вводят дополнительные телефонные номера, медучреждения готовы привлекать врачей из других регионов, а плановый прием пациентов ограничен.

По словам главы окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова, ситуация складывается непростая, медики работают с очень большой нагрузкой. «В настоящее время мы сократили объемы плановой помощи, сейчас специалисты максимально задействованы в оказании медицинской помощи пациентам с ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией», — сообщил руководитель ведомства.

В среднем за сутки в Новом Уренгое врачи обслуживают более 500 вызовов на дому, в Надыме и Ноябрьске — от 200 до 400, в Салехарде — более 200. При этом оказание экстренной и неотложной помощи, а также медицинской помощи по жизненно важным показателям производится в полном объеме.

Медпомощь оказывают больным, страдающим эндокринными, сердечно-сосудистыми, онкологическими, ревматологическими заболеваниями. В соответствии с графиком проводится гемодиализ, а также вакцинация.

Ранее мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов сообщил, что власти снова начнут привлекать медиков из других регионов. По словам градоначальника, предварительные договоренности об этом уже есть.

По данным на 19 октября суточный прирост заболевших коронавирусом составил 173 человека. С подтвержденным COVID и внебольничными пневмониями в больницах находится 944 человека, из них 23 в тяжелом состоянии, трое — в крайне тяжелом.