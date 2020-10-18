Эпидемия коронавируса охватила поселения ЯНАО

На Ямале подтверждено 18 298 случаев коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заразились 173 человека. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Эпидемия продолжает усугубляться в ямальских поселениях и селах — в некоторых из них число заболевших достигает нескольких сотен.

«Подтверждено 173 новых случая заболевания COVID. 151 новый случай — в населенных пунктах ЯНАО», — говорится в сводке оперштаба. Лидером за сутки стал Салехард, где заболел 31 человек. В Муравленко зафиксировано 25 случаев, в Ноябрьске — 23, в Лабытнанги — 22. Рост эпидемии обнаружен сразу в нескольких поселках: в Пангодах заразились 10 жителей (всего 262), в Уренгое — три человека (всего 156), в Ханымее и Красноселькупе — по одному (всего 67 и 59 соответственно). В селе Яр-Сале болеют уже 35 пациентов.

Всего в ЯНАО подтверждено 18 298 случаев коронавируса. Вылечились 13 837 пациентов, еще 106 ямальцев скончались. На госпитализации находятся 944 человека, из них 10 подключены к аппаратам ИВЛ.

ЯНАО занимает первое место в России по относительному числу заражений — 3397 случая на 100 тысяч населения. Второй с большим отрывом идет Москва — 2939 на 100 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что эпидемия на Ямале развивается по так называемому «московскому сценарию», что может обернуться для региона возвратом карантина.

Карантин в ЯНАО продлится до 1 ноября. В начале октября глава региона Дмитрий Артюхов поручил мэрам вновь вести меры, которые действовали весной.