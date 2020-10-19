Андрей Петров получит результат теста на коронавирус во вторник Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Блогер Андрей Петров рассказал, что сдал тест на коронавирус. Он также признался, что потерял обоняние. Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram.

«Тест сдал, результат будет во вторник», — рассказал Петров. Он подчеркнул, что будет находиться в изоляции, пока не получит отрицательный результат.

Позднее Петров рассказал подписчикам, что не чувствует запахи. Пользователи соцсетей поддержали блогера и пожелали ему выздоровления. Однако некоторые подписчики агрессивно восприняли слова Петрова и заявили, что он сам виноват в заражении.

Фанаты Петрова готовятся к новости о положительном тесте на коронавирус у своего кумира. Однако отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что потеря обоняния не обязательно говорит о заражении COVID-19, передает агентство Nation News. По его словам, больные острым хроническим ринитом также не воспринимают запахи.