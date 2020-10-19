У блогера Андрея Петрова подозревают коронавирус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, пробирки, анализы, анализ, covid-19, covid19, тест на covid19, тест на коронавирус, коронавирус, взятие проб
Андрей Петров получит результат теста на коронавирус во вторник Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Блогер Андрей Петров рассказал, что сдал тест на коронавирус. Он также признался, что потерял обоняние. Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram.

«Тест сдал, результат будет во вторник», — рассказал Петров. Он подчеркнул, что будет находиться в изоляции, пока не получит отрицательный результат.

Позднее Петров рассказал подписчикам, что не чувствует запахи. Пользователи соцсетей поддержали блогера и пожелали ему выздоровления. Однако некоторые подписчики агрессивно восприняли слова Петрова и заявили, что он сам виноват в заражении.

Фанаты Петрова готовятся к новости о положительном тесте на коронавирус у своего кумира. Однако отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что потеря обоняния не обязательно говорит о заражении COVID-19, передает агентство Nation News. По его словам, больные острым хроническим ринитом также не воспринимают запахи.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...