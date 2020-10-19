Рособрнадзор оценил возможность дистанционной сдачи ЕГЭ

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Алексей Текслер сдал пробный ЕГЭ по истории. Челябинск, егэ, текслер алексей
Анзор Музаев уверен, что контролировать проведение экзамена на дистанте слишком сложно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Рособрнадзор не планирует проводить ЕГЭ 2021 года в дистанционном формате. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

«Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг (проводить ЕГЭ дистанционно — прим. ред.)», — цитирует ТАСС Музаева. По его словам, контролировать проведение экзамена удаленно слишком сложно.

Музаев высказал мнение, что ситуация с коронавирусом может нормализоваться к весне 2021 года, поэтому о дистанционной сдаче экзамена говорить не придется. Он напомнил, что ЕГЭ 2020 года прошел с соблюдением эпидемиологических мер. Формат сдачи ОГЭ также не изменится, уверен Музаев.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что жесткий карантин в школах не введут в ближайшее время, передает «Национальная служба новостей». По его словам, образовательный процесс будет проходить в штатном порядке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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