Мегапроект губернатора Артюхова успешно презентовали в Москве

Горнолыжный комплекс построят в 2024 году на Приполярном Урале Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ямальскую команду признали лучшей по итогом образовательной программы «Управленческое мастерство» Центра развития регионов Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Как сообщила пресс-служба правительства ЯНАО, регион представил проект туристического комплекса мирового уровня на Полярном Урале.

Поддержать регион и продвигаемый проект в Москву прибыл губернатор Дмитрий Артюхов. «Горнолыжный комплекс — это база нашего проекта, — рассказал глава региона. — Но самое интересное — то, что рядом с ним: северное сияние, уникальная культура Севера, которая манит даже больше, чем крутой спуск».

Туристический кластер, о котором идет речь, власти ЯНАО планируют создать к 2024 году. Комплекс мирового уровня будет располагаться на Приполярном Урале и будет включать в себя сеть отелей различного класса, предприятия общепита, развлекательные объекты.

Между тем ямальские власти не первый раз пытаются создать в регионе туристический центр мирового класса. Семь лет назад при губернаторе Дмитрии Кобылкине был построен спорткомплекс «Ямалкан», который планировалось сделать базой для международных гонок на снегоходах.

Тогда на строительство была выделена госсубсидия в 350 млн рублей, однако спустя три года ее вернули через суд, так как объекты использовались не по назначению. Попытки реализовать «Ямалкан» оказались безуспешными, несмотря на постоянное снижение цены, покупателей так и не нашлось.