В Тюменской области вернули часть ограничений по коронавирусу

Тюменцы две недели не смогут попасть на приемы в органы госвласти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тобольске (Тюменская область) до 1 ноября приостановлен личный прием граждан в исполнительных органах государственной власти. Информация об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства Тюменской области появилась на официальном портале городской администрации.

«В связи с введением в Тюменской области режима повышенной готовности и дополнительными мерами по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции в администрации Тобольска и ее отраслевых органах приостановлен личный прием граждан и представителей организаций на период с 19 октября до 1 ноября 2020 года (включительно)», — говорится в объявлении на сайте муниципалитета.

Найти официальный текст распоряжения правительства на портале для публикации правовой информации редакции URA.RU не удалось. В департаменте общественных связей Тюменской области агентству пояснили, что информацию должны были выложить на своих официальных страницах исполнительные органы государственной власти. На данный момент это сделали областной ЗАГС, региональный департамент тарифов и другие, но на портале администрации Тюмени на момент публикации никаких сведений по этому поводу не было.