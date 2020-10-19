Инсайд: почему СК вернется к делу Тесака

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В деле о смерти Тесака в челябинском СИЗО не хватило экспертиз Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Причиной, по которой челябинские следователи вернутся к расследованию смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака), стало отсутствие полного пакета экспертиз. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Решение об отмене отказа в возбуждении уголовного дела приняли в самом СК, — пояснил URA.RU источник. — Не все заключения экспертов были готовы. В частности, не было экспертизы по следам на шее. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. Но для окончательного вывода не хватало данных экспертов».

Инсайдер также пояснил: если бы руководство следственного управления СКР по региону не отменило бы отказ в возбуждении дела, в процесс могли вмешаться надзорные органы. «У нас нет данных по этой информации», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления в ответ на просьбу прокомментировать решение следствия.

16 сентября Марцинкевич был найден мертвым в челябинском СИЗО-3. Предварительной причиной смерти назван суицид, но адвокат и семья Тесака считают, что это было спланированное убийство. Отец Марцинкевича обратился к руководителю СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело об убийстве по факту смерти сына.

В челябинском СКР сначала отказались возбуждать уголовное дело. Но в тот же день было принято новое решение, и доследственную проверку возобновили.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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