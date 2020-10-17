Следователи повторно заинтересовались смертью Тесака

Следствие признало незаконным отказ в возбуждение уголовного дела из-за смерти Тесака Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Челябинское следственное управление отменило отказ в возбуждении уголовного дела из-за смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака). Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.

«СУ Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича», — объяснил Михальчик. Отказ в возбуждении дела был признан незаконным.

Адвокат подчеркнул, что глава регионального Следственного управления отменил отказ в возбуждении дела 16 октября, в тот же день, когда появилось постановление об этом. Ни отцу Тесака, ни его адвокатам не отправили копии постановлений, отметил Михальчик.

Тело Максима Марцинкевича обнаружили в камере СИЗО в Челябинске 16 сентября. По предварительной версии следствия Тесак покончил с собой, пишет RT. Однако независимая экспертиза отрицает эту версию, уточняет агентство Nation news.