18 октября 2020

Челябинским школьникам могут продлить каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа в селе Долгодеревенское, где пикетировали старшеклассники. Челябинская область, класс, уборка класса
Каникулы в челябинских школах могут затянуться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Школьникам Челябинской области могут продлить каникулы, если эпидемическая обстановка по коронавирусу и ОРВИ ухудшится. Об этом на брифинге 19 октября заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Вопрос о продлении школьных каникул в Челябинской области будет решаться исходя из эпидемической обстановки», — сообщила журналистам Гехт. Ранее власти приняли решение не отпускать школы на досрочные каникулы.

Решения о том, чтобы отпустить школьников на каникулы раньше или закрыться на карантин, учебные заведения принимают самостоятельно. С начала учебного года было закрыто на карантин пять школ, одна из которых уже вернулась к обычному процессу. Кроме того, на карантине находится более 200 классов.

С начала пандемии в области выявлен 18 621 случай заражения. Сейчас лечение проходят 3 870 южноуральцев. До 1 ноября в регионе продлен режим повышенной готовности. Возвращена часть ограничений, отмененных летом при отступлении инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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