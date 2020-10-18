Челябинским школьникам могут продлить каникулы

Каникулы в челябинских школах могут затянуться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школьникам Челябинской области могут продлить каникулы, если эпидемическая обстановка по коронавирусу и ОРВИ ухудшится. Об этом на брифинге 19 октября заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Вопрос о продлении школьных каникул в Челябинской области будет решаться исходя из эпидемической обстановки», — сообщила журналистам Гехт. Ранее власти приняли решение не отпускать школы на досрочные каникулы.

Решения о том, чтобы отпустить школьников на каникулы раньше или закрыться на карантин, учебные заведения принимают самостоятельно. С начала учебного года было закрыто на карантин пять школ, одна из которых уже вернулась к обычному процессу. Кроме того, на карантине находится более 200 классов.

С начала пандемии в области выявлен 18 621 случай заражения. Сейчас лечение проходят 3 870 южноуральцев. До 1 ноября в регионе продлен режим повышенной готовности. Возвращена часть ограничений, отмененных летом при отступлении инфекции.