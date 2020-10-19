В США готовят супероружие против Москвы

В США разрабатывают суперпушку, которая способна нанести удар по Москве Фото: Владимир Андреев

Российские ПВО не смогут перехватить ракету сверхдальнобойной суперпушки Strategic Long Range Cannon, которую разрабатывают вооруженные силы США, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, пушка способна нанести удар по Москве.

«Сейчас сложно сказать, с какой скоростью будет двигаться именно этот активно-реактивный снаряд, но, возможно, что и с гиперзвуковой. Наверное, я вас напугаю: эффективных систем перехвата такого рода боеприпасов пока нет, и они вряд ли будут», — приводит «Национальная служба новостей» заявление Прохватилова. Он подчеркнул, что «артиллерийский снаряд перехватить практически невозможно, это утопия».

При этом Прохватилов назвал уязвимые места американской суперпушки. По его словам, размеры такого оружия слишком большие, поэтому ее можно будет оперативно выследить и уничтожить. «Габариты такого орудия будут весьма громоздкие и оно будет либо малоподвижно, либо вовсе неподвижно, а значит предельно уязвимо. Эта суперпушка никуда не уедет. Как только она выстрелит, то ее сразу можно будет засечь и уничтожить», — уверен эксперт. Также он считает, что в современную эпоху целесообразно применять автономные системы вооружения, поэтому подобного рода пушки неэффективны.

О том, что в США разрабатывают новое артиллерийское орудие, стало известно в начале 2019 года. Оно способно поражать цели на расстоянии в 1600 километров. Военные эксперты утверждают, что такая пушка незаконна, передает Life .