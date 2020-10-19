Врач рассказал, из-за чего пропадает обоняние. Коронавирус — не единственная причина

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Обоняние может пропасть и при простудных заболеваниях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Обоняние может пропасть из-за воспаления верхних отделов полости носа, которое провоцирует не только коронавирус, но и ОРЗ. Об этом заявил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Когда воспаляются верхние отделы полости носа, обонятельные луковицы, обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе», — сообщил Зайцев радио Sputnik. К потере обоняния, по его словам, приводят коронавирус, а также такие заболевания полости носа, как острый или хронический ринит. Однако, как уточняет врач, при ОРЗ способность чувствовать запахи восстанавливается быстрее.

Ранее сообщалось, что люди отмечают нетипичный симптом при коронавирусе — шум и звон в ушах. Как объяснил вирусолог Анатолий Альтштейн, это может происходить из-за поражения сосудов, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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