Обоняние может пропасть и при простудных заболеваниях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Обоняние может пропасть из-за воспаления верхних отделов полости носа, которое провоцирует не только коронавирус, но и ОРЗ. Об этом заявил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Когда воспаляются верхние отделы полости носа, обонятельные луковицы, обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе», — сообщил Зайцев радио Sputnik. К потере обоняния, по его словам, приводят коронавирус, а также такие заболевания полости носа, как острый или хронический ринит. Однако, как уточняет врач, при ОРЗ способность чувствовать запахи восстанавливается быстрее.

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