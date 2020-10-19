Спрос на лекарства вырос на фоне роста числа заражений коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае на фоне роста числа заболевших коронавирусом вырос спрос на антибиотики. В ряде аптек наблюдается нехватка лекарственных препаратов, которые принимают для лечения при симптомах COVID-19. Это показал еженедельный мониторинг, проводимый Росздравнадзором по Пермскому краю, пояснили URA.RU в надзорном органе.

Так, на предыдущей неделе в некоторых аптеках не было в продаже «Умифеновира» (все торговые наименования, в том числе «Арбидол») и «Левофлоксацина» (в том числе «Таваник»). «По результатам мониторинга лекарственных препаратов на 15 октября действительно установлено отсутствие в некоторых аптеках «Левофлоксацина» и «Умифеновира», — пояснили в краевом Росздравнадзоре. Там добавили также, что отсутствие препаратов связано с повышенным спросом на них.

На проблему отсутствия антибиотиков жалуются жители Перми. Один из них рассказал URA.RU, что несколько дней подряд не мог заказать в аптеках «Таваник» и «Левофлаксацин». «На прошлой неделе два дня подряд пробовал заказать лекарства через интернет, но в аптеках их не было», — пояснил пермяк, попросивший не указывать его имя. Мужчина также добавил, что необходимые лекарства ему удалось приобрети только на третий день. В Росздравнадзоре отмечают, что острой нехватки данных препаратов, которые «есть в схемах лечения», пока не наблюдается.