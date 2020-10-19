Пашинян: у России есть основания для ввода войск в Карабах

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, военная техника, поезд, железнодорожные войска, этап учений материально-технического обеспечения
Москва может отправить в Карабах войска для борьбы с сирийскими террористами Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Боевики сирийских террористических группировок, которые участвуют в военном конфликте в Нагорном Карабахе, представляют угрозу для России. Поэтому у РФ есть основания для антитеррористической операции на спорной территории, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее стало известно о переброске более тысячи боевиков из Сирии в Карабах для участия в военном конфликте, передает «Федеральное агентство новостей». По мнению Пашиняна, группировки воспринимают своим врагом не только Карабах и Армению, но и РФ. «Будет ли Россия ждать, чтобы все эти элементы перебрасывались на ее территорию и там начали антитеррористическую кампанию или антитеррористические действия? Я не знаю, может, и обсуждается в российском правительстве или в спецслужбах, что можно задействовать антитеррористическую операцию прямо на месте, еще и в Нагорном Карабахе», — приводит ТАСС слова армянского премьер-министра.

Пашинян напомнил, что Москва проводила контртеррористическую операцию в Сирии, потому что действия местных террористов представляли прямую угрозу ее национальной безопасности. Теперь же боевики находятся ближе к границам с Россией, сказал премьер. «Это уже совсем другая ситуация, я думаю, что у России есть легитимное право и основы, чтобы на нее реагировать», — заключил премьер. При этом РФ встанет на защиту Армении, если она подвергнется нападению, так как обе страны состоят в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в регионе обострился 27 сентября, напоминает Life. По словам Пашиняна, война между государствами ведется за статус непризнанной республики. В Кремле заявили, что размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия обеих сторон конфликта, пишет VSE42.Ru. Корреспонденты URA.RU выясняли, как под обстрелами на территории работают врачи.

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© Служба новостей «URA.RU»
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