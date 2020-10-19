Пашинян: у России есть основания для ввода войск в Карабах

Москва может отправить в Карабах войска для борьбы с сирийскими террористами Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Боевики сирийских террористических группировок, которые участвуют в военном конфликте в Нагорном Карабахе, представляют угрозу для России. Поэтому у РФ есть основания для антитеррористической операции на спорной территории, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее стало известно о переброске более тысячи боевиков из Сирии в Карабах для участия в военном конфликте, передает « Федеральное агентство новостей» . По мнению Пашиняна, группировки воспринимают своим врагом не только Карабах и Армению, но и РФ. «Будет ли Россия ждать, чтобы все эти элементы перебрасывались на ее территорию и там начали антитеррористическую кампанию или антитеррористические действия? Я не знаю, может, и обсуждается в российском правительстве или в спецслужбах, что можно задействовать антитеррористическую операцию прямо на месте, еще и в Нагорном Карабахе», — приводит ТАСС слова армянского премьер-министра.

Пашинян напомнил, что Москва проводила контртеррористическую операцию в Сирии, потому что действия местных террористов представляли прямую угрозу ее национальной безопасности. Теперь же боевики находятся ближе к границам с Россией, сказал премьер. «Это уже совсем другая ситуация, я думаю, что у России есть легитимное право и основы, чтобы на нее реагировать», — заключил премьер. При этом РФ встанет на защиту Армении, если она подвергнется нападению, так как обе страны состоят в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в регионе обострился 27 сентября, напоминает Life . По словам Пашиняна, война между государствами ведется за статус непризнанной республики. В Кремле заявили, что размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия обеих сторон конфликта, пишет VSE42.Ru. Корреспонденты URA.RU выясняли, как под обстрелами на территории работают врачи.