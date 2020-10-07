Кремль: в каком случае Россия направит военных в Армению

Если Армения подвергнется нападению, Россия отправит свои войска на ее защиту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российская Федерация встанет на защиту Армении, если она подвергнется нападению, так как обе страны состоят в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если государство — член ОДКБ подвергается нападению извне, то страны — участники договора имеют обязательство встать на защиту такого государства», — объяснил Песков журналистам во время конференц-колла. Он подчеркнул, что обязательства ОДКБ не распространяются на непризнанный Нагорный Карабах, поскольку он не входит в организацию. Представитель Кремля отметил, что боевых действий на территории Армении не ведется.

Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Президент РФ Владимир Путин назвал военные столкновения в регионе трагедией, пишет «Национальная служба новостей». Главы МИД России, Франции и США призвали обе стороны прекратить огонь, передает RT.