Кремль: в каком случае Россия направит военных в Армению

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Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург, военные, солдаты, контрактная служба, армия россии
Если Армения подвергнется нападению, Россия отправит свои войска на ее защиту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Российская Федерация встанет на защиту Армении, если она подвергнется нападению, так как обе страны состоят в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если государство — член ОДКБ подвергается нападению извне, то страны — участники договора имеют обязательство встать на защиту такого государства», — объяснил Песков журналистам во время конференц-колла. Он подчеркнул, что обязательства ОДКБ не распространяются на непризнанный Нагорный Карабах, поскольку он не входит в организацию. Представитель Кремля отметил, что боевых действий на территории Армении не ведется.

Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в сентябре этого года. Президент РФ Владимир Путин назвал военные столкновения в регионе трагедией, пишет «Национальная служба новостей». Главы МИД России, Франции и США призвали обе стороны прекратить огонь, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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