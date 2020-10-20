Экономисты рассказали, куда вложиться на фоне коронавируса

Джон Пантекидис уверен, что уровень риска при инвестировании в недвижимость достаточно низкий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во время пандемии коронавируса лучше инвестировать в недвижимость. Об этом рассказал директор по инвестициям компании TwinFocus Джон Пантекидис.

«Если специализированный фонд недвижимости REIT будет продан по определенной цене, наша доходность составит около 20 процентов», — цитирует Lenta.ru Пантекидиса. Он рассказал, что уровень риска при инвестировании в недвижимость достаточно низкий.

По словам Пантекидиса, недвижимость в Европе подешевела на 20—30%. Это создает шанс для выгодных инвестиций и последующей перепродажи объектов. Он отметил, что инвестировать также стоит в облигации банков, которые обеспечены ипотечными кредитами.

Основатель и глава управляющей компании Cresset Эрик Беккер считает, что выгоднее вкладываться в коммерческую недвижимость. Это связано со спросом IT-компаний на площадь для размещения серверов.

Ранее экономисты рекомендовали инвестировать в золото и валюту, передает агентство Nation News. При этом покупка доллара кажется им не самым привлекательным вариантом для инвесторов.