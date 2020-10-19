19 октября 2020
18 октября 2020

Вице-губернатор ХМАО обрушился с публичной критикой на педагогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичная библиотека. Челябинск, библиотека, маска медицинская
Педагогов уличили в публичном игнорировании масочного режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Педагогический коллектив «Югорского государственного университета» уличили в неправильном ношении масок во время публичного выступления. Внимание на это обратил вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов, который заявил, что таким образом публично дискредитируется сама идея ношения средств защиты. Критику чиновник озвучил во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает журналист URA.RU.

«Спасибо за доклад „Югорского госуниверситета“, но вынужден обратить внимание. Рассуждая о соблюдении протокола, мы всегда начинаем с себя. Если человек один в кабинете — допускается [находиться] без маски. Но мы видим, что в „Югорском госуниверситете“ рядом с докладчиком люди сидят, а маски надевают неправильно. Вы дискредитируете идею!» — заявил Кольцов.

Чиновник обрушился с критикой на педагогов после того, как ректор «ЮГУ» Татьяна Карминская подробно рассказала о действии противоэпидемического протокола на территории университета и общежитий. По ее словам, 172 студента живущих в общежитии находятся в статусе контактных по коронавирусу, изолированы, но обеспечены всем необходимым. Несмотря на это, Кольцов анонсировал масштабную проверку «ЮГУ» силами профильных департаментов регионального правительства и Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО разработали и ввели несколько защитных протоколов, в том числе и студенческих общежитий. В них строго прописаны меры, которым нужно следовать администрации учебных заведений. Аналогичный свод правил введен и для транспортных предприятий.

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