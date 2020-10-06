Власти ХМАО разработали строгую систему правил и указаний, следование которым станет обязательным условием для автотранспортных предприятий и пассажиров. Порцию ограничений получат также водители и сотрудники автовокзалов. В распоряжении URA.RU оказался проект защитного протокола, в котором прописаны противоэпидемические меры, исходя из трех сценариев развития событий.
«Протокол объединяет в себе все рекомендации Роспотребнадзора и методические рекомендации для организаций работы транспортных предприятий общего пользования в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации», — рассказал о разработанном документе вице-губернатор ХМАО Андрей Зобницев. Список правил — это три блока, часть ограничений в них дублируется, часть относится к внутреннему распорядку для водителей. URA.RU выбрало те, которые окажут влияние на жизнь всех, кто ездит в автобусах или работает в этой сфере. Действие протокола безопасности начнется после его принятия.
Обязательно (до снятия режима повышенной готовности):
- дважды в сутки дезинфицировать помещения и автобусы;
- протирать все поверхности и окна билетных касс не реже 1 раза в 2 часа;
- минимизировать продажи билетов за наличный расчет;
- нанести разметки у всех билетных касс и мест для сидения;
- разместить антисептики везде, где бывают люди;
- пользоваться масками (меняя их раз в три часа), перчатками;
- измерять температуру всем входящим;
- следить за тем, чтобы пассажиры носили маски;
- запретить продажу еды на автовокзалах и автостанциях;
- запретить пассажирам садиться рядом;
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО усилят контроль над тем, как жители региона носят маски. По статистике Роспотребнадзора, большинство больных заражается коронавирусом местах общего пользования. При этом заболевшие граждане не носили средства защиты.
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