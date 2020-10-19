В Екатеринбурге мест для больных коронавирусом хватит на полдня

Нагрузка на больницы растет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области, по неофициальным данным, 20 октября выявлено 258 человек, заболевших COVID-19, из них 156 — жители Екатеринбурга. По данным источника URA.RU в медицинской среде, в городских больницах заканчиваются места для госпитализации заболевших. Решается вопрос об открытии новых отделений для лечения COVID.

«В ковидных госпиталях Екатеринбурга мест осталось столько, что их можно заполнить буквально за полдня», — рассказал инсайдер. Он добавил, что решается вопрос об перепрофилировании новых отделений в больницах. В частности, под больных коронавирусом планируется отдать терапевтический корпус.

По данным уральского полпредства, в области на 19 октября было занято 78,4% мест, предназначенных для больных коронавирусом (5 429 из имеющихся 6 922 коек). В региональном штабе по борьбе с коронавирусом оперативно не ответили на запрос об открытии новых отделений для лечения COVID.