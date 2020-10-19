В Челябинске силовики готовят облавы в ресторанах и ночных клубах

Полицейские готовят рейды на предмет соблюдения масочного режима Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ночных клубах и ресторанах Челябинска в пятницу и в субботу сотрудники полиции проведут проверки на соблюдение масочного режима в условиях пандемии коронавируса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, в мероприятии примут участие представители Роспотребнадзора и управления торговли города.

«Мэр Наталья Котова на аппаратном совещании дала поручение провести такие проверки, — подтвердил URA.RU пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. — В ночных клубах и ресторанах по вечерам в пятницу и субботу скапливается много народу. При этом не соблюдается социальная дистанция и масочный режим».

«Нас уже предупредили, что проверка будет жесткой. Проверят и наличие санитайзеров, — сообщил URA.RU владелец одного из ресторанов. — Штрафы посетителя и самому заведению будут выписывать прямо в ресторане». Ресторатор признался, что до сих пор серьезных проверок в те часы, когда в заведении находится очень много народу, не было.

«Мы стараемся следить за тем, чтобы клиенты носили маски, — сообщил URA.RU ресторатор Александр Надеин. — К проверке мы готовы, а танцев у нас нет». Штраф за первое нарушение для физического лица составляет тысячу рублей, для юрлица до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении заведение могут закрыть.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рейды по ночным клубам и ресторанам комментировать не стали, но сообщили, что вечером 23 октября начнется операция «Ночь». На улицы выйдут усиленные наряды полиции. По данным URA.RU, во время операции пройдут рейды по ресторанам и ночным клубам. Обязательный режим на ношение масок в общественных местах в регионе введен с 12 мая.