Умерла мать Федора Бондарчука

Фильмография Ирины Скобцевой насчитывает более 60 картин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мать режиссера Федора Бондарчука, актриса Ирина Скобцева умерла на 94 году жизни. Соответствующий пост опубликован в аккаунте Instagram кинокомпании режиссера.

«Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла», — говорится в Instagram. В момент смерти ей было 93 года. Причина смерти пока не сообщается.

Скобцева была актрисой, женой режиссера Сергея Бондарчука. Ее фильмография насчитывает более 60 картин. Среди них наиболее полюбились зрителям ее роли в фильмах «Они сражались за Родину», «Любовь земная», Мэри Поппинс, до свидания!», передает телеканал 360. Последняя картина, в которой она снялась («Опасные каникулы») вышла в 2016 году. Также она была преподавателем актерской мастерской Всероссийского государственного института кинематографии.