Свердловским боксерам сделали подарок, которого они ждали 3 года

Федерация бокса России выделила школе миллион рублей на спортивный инвентарь Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

В поселке Буланаш (Свердловская область) состоялось открытие нового зала бокса на базе ФОК «Уралец». Создание спортивного центра было инициировано Федерацией бокса Артемовского, работа над проектом длилась три года.

В 2017 году местные спортсмены возродили в Буланаше школу бокса «Ринг» имени Бориса Метляева, действующую в прошлые годы, и создали боксерскую федерацию. «Любители бокса и воспитанники школы попытались восстановить старый зал, но условия для тренировочного процесса там оставляли желать лучшего. В конце 2019 года ФОК „Уралец“ передал один из залов спорткомплекса под открытие школы бокса», — сообщили в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса.

Руководство ФОК «Уралец» восстановило помещение, кроме того, Федерация бокса Артемовского обратилась за помощью к председателю правления Свердловской областной федерации бокса, Герою России Сергею Евланову. «После этого генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым был выделен один миллион рублей на покупку нового ринга и спортивного инвентаря», — отметили в областной федерации.

Церемонию открытия нового зала прошла 18 октября Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса

Церемонию открытия нового зала организовывала директор ФОК «Уралец» Татьяна Якименко. На мероприятии почетными гостями были: основатель школы бокса «Ринг» Борис Метляев, председатель артемовской думы Константин Трофимов, председатель местной общественной палаты Раиса Калугина, главный судья Свердловской областной Федерации бокса Владимир Фомин.