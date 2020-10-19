19 октября 2020

Пропавшего в Екатеринбурге летчика нашли мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, свердловская область, судебно медицинская экспертиза
Причину смерти смогут назвать только судмедэксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге обнаружили тело 28-летнего летчика из Якутии Руслана Валеева, пропавшего неделю назад. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшего обнаружили за гаражами на улице Розы Люксембург утром 20 октября.

«На место происшествия выехала и работает сейчас усиленная следственно-оперативная группа под руководством начальника отдела полиции № 7 УМВД по Екатеринбургу Андрея Киселева, служебно-розыскная собака МВД по кличке Линч, обученная работе по следу, а также наши партнеры из регионального СКР. Сыщики уголовного розыска устанавливают возможных свидетелей и очевидцев случившегося», — сказал Горелых. Для опознания погибшего пригласили родственников. По словам Валерия Горелых, на теле имеются повреждения, однако причину смерти могут назвать лишь эксперты. Собранные материалы будут переданы в управление СК РФ по Свердловской области.

По одной из версий, высказанной собеседником URA.RU Руслан Валеев перелезал через забор, сорвался и напоролся на острые жерди. Несчастный случай произошел на стройплощадке рядом с ЖК «Армада» (Розы Люксембург, 69/1). Летчик приехал в Екатеринбург с целью повышения профессиональной квалификации. Во время командировки заболел, и был госпитализирован в ЦГКБ №1. Днем 13 октября Валеев покину медицинское учреждение, и с тех пор его судьба была неизвестна.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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