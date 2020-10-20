Врач раскрыл, как можно заразиться коронавирусом дома

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Владимир Болибок посоветовал чаще мыть вентиляцию тем, кто живет с больными коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Коронавирус может передаваться через полотенце, посуду или ручки дверей в доме. Об этом сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Инфекция способна передаваться через обычное полотенце», — передает News.ru со ссылкой на иммунолога. По его словам, на посуде и ручках дверей также могут сохраняться вирусы.

Болибок посоветовал выдавать гостям в доме бумажные полотенца и подготовить для них отдельную посуду. Ручки дверей нужно регулярно мыть, подчеркнул врач. Также иммунолог рассказал, что тем, кто живет в одной квартире с зараженным COVID-19, нужно находиться в другой комнате и чаще проветривать помещение. Вытяжку и вентиляции при этом нужно часто мыть.

Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил эффективность препарата, останавливающего размножение коронавируса. Он назвал это перспективной разработкой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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