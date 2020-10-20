Врач раскрыл, как можно заразиться коронавирусом дома

Коронавирус может передаваться через полотенце, посуду или ручки дверей в доме. Об этом сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок.
«Инфекция способна передаваться через обычное полотенце», — передает
Болибок посоветовал выдавать гостям в доме бумажные полотенца и подготовить для них отдельную посуду. Ручки дверей нужно регулярно мыть, подчеркнул врач. Также иммунолог рассказал, что тем, кто живет в одной квартире с зараженным COVID-19, нужно находиться в другой комнате и чаще проветривать помещение. Вытяжку и вентиляции при этом нужно часто мыть.
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