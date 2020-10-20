Аппараты ИВЛ ни разу не были использованы в США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), полученных в мае от России. Медтехника была произведена на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ).

«Переданные аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов, установленными администрацией общих служб США (GSA) и Агентством по охране окружающей среды (EPA)», — передает издание BuzzFeed News.

В материале западного СМИ сообщается, что аппараты ИВЛ с момента экспорта хранились на складе в качестве запасного оборудования. Их не использовали из-за отсутствия специальных адаптеров для подключения к сети. Кроме того, демократам не понравилось, что ИВЛ были произведены на предприятии корпорации «Ростех» (УПЗ входит в структуру «Ростеха», — прим. ред.), которая находится под санкциями. Также BuzzFeed напомнило, что уральские аппараты ИВЛ загорались в российских больницах.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил главе России Владимиру Путину о сложной эпидемиологический ситуации в США. В ответ РФ отправила аппараты ИВЛ и медицинские препараты. Груз был принят в США 1 апреля и направлен в больницы штата Нью Джерси. В США опубликовали отчет об отправленных в Украину 200 аппаратах ИВЛ, передает телеканал 360.