Показания экс-мэра Челябинска связаны со стратегией Дубровского

Евгений Тефтелев (справа) рассказал, как платили за стратегию Бориса Дубровского (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Показания экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева на бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова связаны со «Стратегией-2020», принятой, когда регионом руководил Борис Дубровский. Это стало поводом для судов между структурой минэкономразвития области и московской фирмой.

«В 2014 году по требованию Дубровского пересмотрена концепция развития региона («Стратегия-2020»). Заказчиком новой стратегии выступило общественное движение «Челябинцы», созданное Гаттаровым, а исполнителем — «АО «Стратеджи Партнерс Групп» («СПГ» Москва), — рассказал URA.RU источник в силовых структурах. — За стратегию «Челябинцы» должны были заплатить 50 млн рублей, но денег на расчет с «СПГ» не хватило. Долг составил около 18 млн рублей».

Далее, по словам инсайдера, Гаттаров, курирующий экономблок правительства, договорился, чтобы долги «Челябинцев» перешли к «Агентству инвестиционного развития» («АиР»), дочернего предприятия минэкономразвития региона. «В 2016 году „СПГ“ подал в суд на „АиР“, а „АиР“ не дожидаясь решения суда перечислил москвичам 18 млн рублей в рамках мирового соглашения по указанию Гаттарова», — рассказал инсайдер. Теперь «АиР» требует мировое соглашение отменить и подало иск к «СПГ» в Арбитражный суд Москвы. Ближайшее заседание состоится 23 ноября.

«Иск подан, подробности не комментируем», — заявили URA.RU в пресс-службе минэкономразвития. «Мировое соглашение не было одобрено наблюдательным советом „АиР“, что, как минимум, тянет на превышение полномочий со стороны Гаттарова», — утверждает источник. Эту схему и описал на заседании суда Тефтелев. По показаниям экс-мэра возбуждено уголовное дело в отношении пока неназванных бывших должностных лиц экономблока.

Заявление о возбуждении дела подал от лица правительства первый вице-губернатор Виктор Мамин. «Правительство области заинтересовано в объективном расследовании, если выявлены нарушения», — заявил URA.RU пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь, воздержавшись от подробных комментариев.

URA.RU направило в «СПГ» официальный запрос, с просьбой прокомментировать судебные разбирательства с «АиР». Гаттаров заявил, что экс-мэр его оклеветал и пообещал подать на Тефтелева в суд, но заявление еще не подано. «Юристы работают над этим», — заявил URA.RU Гаттаров, отказавшись от прочих комментариев. В правоохранительных органах показания Тефтелева не комментируют. Представители Дубровского для прессы недоступны.