Евгений Тефтелев сделал громкое заявление в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

На заседании Центрального районного суда Челябинска 8 октября экс-мэр Евгений Тефтелев, обвиняемый в коррупции, озвучил показания, которые дал силовикам на бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова. Также прозвучали показания на экс-гендиректора Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) Наталью Салееву. Эти данные прозвучали в рамках досудебного соглашения, заключенного Тефтелевым со следствием, передает корреспондент URA.RU.

«Мной даны показания о неправомерных действиях Гаттарова, который с АНО «Агентство инвестиционного развития заключил договор о проведении консультационных услуг с фирмой «СПГ». По завышенной цене по инициативе директора ЮУ КЖСИ Салеевой был заключен договор с организацией из Екатеринбурга о бизнес-проекте использования будущего конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске».

Что касается Салеевой, то речь идет о том, что при возведении конгресс-холла, недостроенного объекта к саммитам ШОС и БРИКС, она распорядилась отдать на аутсорсинг сторонней фирме оказание юридических услуг. Салеева считается одним из доверенных лиц экс-губернатора Бориса Дубровского. Собственником ЮУ КЖСИ является правительство области. До работы в корпорации Салеева руководила фирмами Дубровского.

Тефтелев заключил соглашение в марте. В конце мая прошли обыски в «Агентстве инвестиционного развития», подведомственному министерству экономического развития региона. Проверялся период, когда Гаттаров курировал экономблок. Получить комментарий Гаттарова, который сейчас живет в Москве, не удалось, его телефон не отвечает. По данным URA.RU, уголовное дело по махинациям в экономблоке возбуждено и засекречено, обвинение Гаттарову еще не предъявлено.

Салеева после того как уволилась с поста гендиректора ЮУ КЖСИ ни с кем из чиновников связи не поддерживает. Получить ее комментарий не удалось. Идет расследование, уголовного дела нет. Тефтелев также озвучил показания на мэра Челябинска Наталью Котову, но по данным URA.RU эти показания могут быть лживыми и ходу им не дали. Тефтелев обвиняется в получении взятки. В Центральном райсуде готовятся к вынесению приговора.