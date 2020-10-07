По показаниям экс-мэра Челябинска возбуждены два уголовных дела

Показания Евгения Тефтелева легли в основу новых дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

По показаниям экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева возбуждены два новых уголовных дела. Эта информация прозвучала на заседании Центрального районного суда Челябинска 8 октября, где слушается процесс по делу Тефтелева. Претензии могут предъявить бывшему вице-губернатору Руслану Гаттарову и экс-гендиректору Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) Наталье Салеевой.

Как заявил на суде Тефтелев, при губернаторе Петре Сумине в Москве было создано движение «Челябинцы». Гаттаров тогда был одним из руководителей МГЕР, жил в столице и стал одним из учредителей движения. Финансирование велось за счет благотворительных взносов или перечислении предприятий. При губернаторе Борисе Дубровском возникла задолженность в 20 млн рублей «Дубровский велел разобраться Гаттарову. Тот велел директору Агентства инвестиционного развития (АИР) перечислить средства на эти цели», — заявил Тефтелев. Деньги агентства ушли сторонней организации, которую все еще контролирует Гаттаров.

Салеева, по словам Тефтелева, пользовалась огромным влиянием на Виталия Передерия, директора ХП «Конгресс-холл», заказчика строительства конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске. Объект собирались возводить к саммитам ШОС и БРИКС, но стройка давно заморожена. «По инициативе Салеевой был заключен договор о разработке бизнес-плана использования с малоизвестной организацией из Екатеринбурга. Передерий жаловался, что в этом нет никакого смысла, но ему не хочется спориться с Салеевой. На общем фоне расходов договор на 9,5 млн рублей не вызвал споров. Фирма своих обязательств полностью не выполнила», — заявил Тефтелев.

Дела по показаниям Тефтелева на Гаттарова и Салеееву возбудили пока в отношении неустановленных лиц. Получить комментарий Гаттарова и Салеева не удалось. По данным URA.RU, оба могут стать фигурантами дел до конца года.

Что касается Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки от депутата гордумы Сергея Селещука, то судебное следствие закончено. Слушания продолжатся 27 октября. Гособвинение будет настаивать на реальном сроке лишения свободы и многомиллионном штрафе.