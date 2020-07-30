Экс-мэр Челябинска сдал силовикам высокопоставленных VIP

Евгений Тефтелев (справа) дал показания на Руслана Гаттарова (слева). Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев в рамках досудебного соглашения дал показания на бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова и на экс-директора ЮУ КЖСИ Наталью Салееву. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Показания на Гаттарова связаны с предприятиями, которые были подведомственны минэкономразвития региона, — пояснил источник. — Гаттаров тогда курировал экономблок правительства». Он также отметил, что обыски в конце мая в «Агентстве инвестиционного развития», подведомственному министерству, связаны с показаниями на Гаттаров. Получить комментарий Гаттарова, который сейчас живет в Москве, не удалось, его телефон не отвечает.

Еще одно дело связано с экс-директором Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) Натальей Салеевой. Речь идет о том, что при возведении конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске, недостроенного объекта к саммитам ШОС и БРИКС, Салеева распорядилась отдать на аутсорсинг сторонней фирме оказание юридических услуг.

«Уголовные дела по показаниям Тефтелева в стадии разработки. Обвинения никому не предъявили», — пояснил источник. Получить комментарий Салеевой не удалось. В прокуратуре и следственном управлении СКР по региону информацию о досудебном соглашении Тефтелева не комментируют. Следствие пыталось отменить досудебное соглашение, но в прокуратуре это сделать отказались.

По версии следствия, Тефтелев и руководивший управлением капстроительства Челябинска Евгений Пашков получили взятки за контракт по строительству школы в микрорайоне Парковый. Оба были задержаны в Магнитогорске 11 декабря 2019 года. К тому времени Тефтелев уже был обычным пенсионером, а Пашков уволился из мэрии. Уголовное дело было возбуждено по материалам Контрольно-счетной палаты региона. Экс-мэр провел два с половиной месяца в СИЗО. Он стал активно сотрудничать со следствием, и его выпустили под домашний арест, который он отбывает в своей квартире в Магнитогорске.