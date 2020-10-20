Минобороны России не поддержало идею сокращения расходов на армию

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Парад Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, армия, военные, марш, парад победы, 75лет победы
С предложением сократить расходы на ВС России выступил Минфин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство обороны России не поддержало предложение Министерства финансов о сокращении расходов на вооруженные силы РФ и снижении штата. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

«Реализация предложений Минфина России не приведет к какому-либо экономическому эффекту, но при этом значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих», — сообщается на сайте Минобороны. В ведомстве уверены, что сокращение штата ВС отразится на боеспособности армии, а экономический эффект будет «нулевым».

Также в Минобороны ответили на идею Минфина установить максимальный размер военных пенсий. «Предложение Минфина об установлении максимального размера денежного довольствия, который учитывается при исчислении военных пенсий, не выше 80 процентов, говорит о непонимании порядка исчисления военных пенсий», — добавили в ведомстве.

Ранее Минфин подготовил новые предложения по оптимизации расходов на вооруженные силы РФ. В списке предложений — сокращение численности войск, увеличение необходимого для выхода на пенсию срока выслуги лет, отмена индексации пенсионных выплат, а также экономия на питании.

По данным Bloomberg, боеспособность армии России в настоящее время достигла своего пика со времен холодной войны, передает Life. Масштабная модернизация вооруженных сил РФ началась в 2008 году после конфликта в Южной Осетии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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