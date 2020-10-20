Минобороны России не поддержало идею сокращения расходов на армию

Министерство обороны России не поддержало предложение Министерства финансов о сокращении расходов на вооруженные силы РФ и снижении штата. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
«Реализация предложений Минфина России не приведет к какому-либо экономическому эффекту, но при этом значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих», — сообщается на сайте Минобороны. В ведомстве уверены, что сокращение штата ВС отразится на боеспособности армии, а экономический эффект будет «нулевым».
Также в Минобороны ответили на идею Минфина установить максимальный размер военных пенсий. «Предложение Минфина об установлении максимального размера денежного довольствия, который учитывается при исчислении военных пенсий, не выше 80 процентов, говорит о непонимании порядка исчисления военных пенсий», — добавили в ведомстве.
Ранее Минфин подготовил новые предложения по оптимизации расходов на вооруженные силы РФ. В списке предложений — сокращение численности войск, увеличение необходимого для выхода на пенсию срока выслуги лет, отмена индексации пенсионных выплат, а также экономия на питании.
По данным Bloomberg, боеспособность армии России в настоящее время достигла своего пика со времен холодной войны, передает
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