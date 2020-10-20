В Минздраве РФ предупредили о резком росте числа заболевших COVID

Ежедневный рост числа новых заболевших коронавирусом в России может продолжиться еще в течение двух-трех недель. Такой прогноз сделал главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.
«Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России может расти еще 2-3 недели», — приводит слова Чуланова ТАСС. При этом система здравоохранения в России справится с этим вызовом, отметил инфекционист.
Рекордное за все время эпидемии число новых случаев коронавируса выявлено во вторник, 20 октября. Впервые суточный прирост превысил 16 тысяч человек с подтвержденным диагнозом.
Подписывайтесь на URA.RU в