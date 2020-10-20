В Минздраве РФ предупредили о резком росте числа заболевших COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция общественного транспорта в Екатеринбурге во время пандемии коронавируса COVID-19, транспорт, троллейбус, защитный костюм, эпидемия, дезинфекция, екатеринбург , санитарная обработка, covid-19, коронавирус, covid, пандемия коронавируса, медицинский костюм
Владимир Чуланов назвал срок, в течение которого рост числа новых случаев продолжится Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ежедневный рост числа новых заболевших коронавирусом в России может продолжиться еще в течение двух-трех недель. Такой прогноз сделал главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов.

«Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России может расти еще 2-3 недели», — приводит слова Чуланова ТАСС. При этом система здравоохранения в России справится с этим вызовом, отметил инфекционист.

Рекордное за все время эпидемии число новых случаев коронавируса выявлено во вторник, 20 октября. Впервые суточный прирост превысил 16 тысяч человек с подтвержденным диагнозом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...