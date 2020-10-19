Илья Захаров — один из претендентов на пост директора ЦУРа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководители АНО «Диалог» — оператора проекта Кремля по созданию Центров управления регионами (ЦУР) — прилетели в Екатеринбург для проведения консультаций с кандидатами на пост директора ЦУР в Свердловской области. Как сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сегодня функционеры познакомились с вице-мэром Екатеринбурга Ильей Захаровым, которого Москве предложил губернатор Евгений Куйвашев.

На прошлой неделе стало известно, что руководство региона видит на посту директора ЦУР именно Захарова. Однако после того, как завершилась его встреча с Куйвашевым, появилась информация, что АНО «Диалог», за которым окончательное решение, не согласовало Захарова. «Сегодня руководители „Диалога“ пообщались с ним и [вице-губернатором Сергеем] Бидонько. Завтра будет более предметная встреча», — поделился источник.

Сам Захаров не подтвердил и не опроверг эту информацию, воздержавшись от комментариев. По сведениям агентства, помимо Захарова, на пост директора ЦУР Свердловской области может претендовать один из заместителей руководителя областного Информационно-аналитического центра (который в некотором роде дублирует функции ЦУРа) Дмитрия Катаржина. В разговоре с URA.RU Катаржин подчеркнул, что решение о директоре ЦУРа принимает губернатора, и он не имел с ним разговора на эту тему.

Согласно замыслу федеральных властей, Центры управления регионами должны оперативно обрабатывать информацию о событиях, происходящих в субъектах РФ. Эту идею внедрили в Московской области в конце 2018 года.