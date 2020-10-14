Москва сорвала назначение свердловского куратора проекта Кремля

Предполагалось, что Илья Захаров приступит к исполнению новых обязанностей в ближайшее время Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство автономной некоммерческой организации «Диалог» не согласовало кандидату вице-мэра Екатеринбурга Ильи Захарова на пост руководителя Центра управления регионом (ЦУР) в Свердловской области. Информацию об этом региональные власти получили уже после встречи чиновника с губернатором Евгением Куйвашевым, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

«Москва заблокировала назначение Захарова на пост руководителя свердловского ЦУР», — поделился инсайдер. О причинах такого решения пока не известно.

Ожидалось, что приказ о вступлении Захарова в должность главы Центра управления регионом в Свердловской области будет подписан в ближайшее время. По информации URA.RU, на прошлой неделе вице-мэр прошел собеседование с представителями АНО «Диалог», которая выступает оператором проектов ЦУР. А сегодня он обсудил свою будущую работу с Куйвашевым. При этом инсайдеры отмечали, что окончательное решение о назначении Захарова будет принято на следующей неделе, когда регион посетят представители АНО «Диалог». Сам Захаров заявил URA.RU, что пока не осведомлен о решении федеральных властей.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за отсутствия руководителя Центра управления регионом Свердловская область вошла в число аутсайдеров по реализации президентского проекта. Центры управления регионом должны оперативно обрабатывать информацию о событиях, происходящих на их территории. Эту идею внедрили в Московской области в конце 2018 года.