На Курган надвигается похолодание и снег

В Кургане ожидается снегопад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С четверга в Курганской области резко похолодает. При этом будет пасмурно и вероятен снег с дождем. Информация о погоде размещена на метеосайтах Гидрометцентра, Гисметео, Яндекс.Погода.

22 октября температура воздуха опустится до +2 градусов. Временами ожидается небольшой дождь, переходящий в снег. Ночью столбик термометра покажет до -3 градусов. Ветер будет до 10 метров в секунду.

В пятницу температура воздуха опустится до минусовых. Днем ожидается от -1 до 0 градусов. Возможен небольшой снег. В субботу чуть потеплеет до +1 +2 градусов. Осадки в виде снега будут более интенсивными. Ночью похолодает до -6 градусов. В воскресенье погода будет пасмурной, но менее снежной, чем в субботу. Днем воздух прогреется до +3 градусов. При этом всю неделю будет ветрено.