19 октября 2020

На Курган надвигается похолодание и снег

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад в апреле во время пандемии коронавируса. Курган , снег, снегопад, холод, плохая видимость, снег в городе, сугробы в городе, плохая погода, вьюга, метель, снег в кургане
В Кургане ожидается снегопад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С четверга в Курганской области резко похолодает. При этом будет пасмурно и вероятен снег с дождем. Информация о погоде размещена на метеосайтах Гидрометцентра, Гисметео, Яндекс.Погода.

22 октября температура воздуха опустится до +2 градусов. Временами ожидается небольшой дождь, переходящий в снег. Ночью столбик термометра покажет до -3 градусов. Ветер будет до 10 метров в секунду.

В пятницу температура воздуха опустится до минусовых. Днем ожидается от -1 до 0 градусов. Возможен небольшой снег. В субботу чуть потеплеет до +1 +2 градусов. Осадки в виде снега будут более интенсивными. Ночью похолодает до -6 градусов. В воскресенье погода будет пасмурной, но менее снежной, чем в субботу. Днем воздух прогреется до +3 градусов. При этом всю неделю будет ветрено.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...