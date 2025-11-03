Почему Украина выдала России курганского экс-депутата Гурко, на которого покушались бандиты

Из Кургана бывший депутат сбежал за границу Фото: Официальный сайт президента Украины

Ровно пять лет назад в Курган приезжал легендарный экс-депутат областной думы Михаил Гурко, оставивший в городе глубокий криминальный след. Его «подвиги» обсуждают до сих пор. Однако некоторые важные эпизоды из дела курганца по кличке «Депутат» остались в тени. И здесь важной страницей стала быстрая экстрадиция авторитета после побега за границу. Почему Украина так легко выдала России Гурко, который сам чудом выжил после покушения и, казалось бы, мог просить о защите? Давайте вместе с URA.RU заглянем в архивные материалы резонансного дела.

Два лица Михаила Гурко

Чтобы понять логику украинской власти, нужно сначала выяснить, кем на самом деле был Михаил Гурко. Для многих курганцев он — бывший учитель физкультуры, прошедший путь до депутата областной Думы. Гурко проявил себя как медиаменеджер, предприниматель и лидер местного отделения политической партии правого толка. Но у этого неординарного человека было и второе, непубличное лицо. В криминальных кругах его знали по прозвищу «Депутат». По данным следствия, именно он был одним из лидеров группировки «Локомотив». В «послужном списке» Гурко, как отмечало следствие, был целый букет криминальных заказов. «Встряхнуть за шиворот» вице-мэра Кургана Виктора Серкова (исполнитель «перестарался» и нанес удары рукояткой молотка). Бросить гранату в предвыборный штаб своих же коллег по партии, чтобы запугать кандидата в губернаторы. Это только некоторые страницы из криминальной саги авторитета.

Охотник, ставший добычей

В январе 2009 года криминальный маховик, который так долго раскручивал сам Гурко, ударил по нему. В Кургане его внедорожник зажали в тупике, и нападавший внезапно выстрелил. Гурко спас пуховик и удача — киллер промахнулся, пуля застряла в одежде. Кто стоял за покушением? Бывшие «партнеры» по группировке, конкуренты по бизнесу? Или заказчики, чьи «грязные» поручения он выполнил? Уголовное дело по факту покушения в итоге было закрыто, что оставило поле для догадок. Сам Гурко позже утверждал, что коллеги посоветовали ему «на время скрыться». Так или иначе, после покушения Гурко покинул Россию и осел в украинском Херсоне. Он не прятался: жил под своей фамилией, легально пересекал границу и, по его словам, регулярно отмечался в местных органах. Михаил надеялся, что статус жертвы покушения дает ему некую индульгенцию. Но он совершил ошибку.

Почему Украина выдала Гурко

В 2011 году Михаил Гурко был объявлен в международный розыск через Интерпол. А в августе 2012-го его задержали на Украине и экстрадировали в Курган. Почему Киев принял такое решение? Гурко обвинялся не в политической деятельности, а в общеуголовных, тяжких преступлениях. Для украинского правосудия он был не оппозиционером, а беглым правонарушителем. Оснований для предоставления убежища просто не было. Гурко по дороге в Россию размышлял о том, какую выбрать стратегию для взаимодействия со следствием.

Сделка со следствием, как единственный выход

Гурко был уже пожилым человеком