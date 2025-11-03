Курганским сотрудникам РЖД проиндексируют зарплаты с 30 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские железнодорожники ждут повышения зарплат. Выплаты будут проиндексированы с 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«Компанией принято решение об индексации заработной платы сотрудников с 30 декабря на 5,12%», — сообщает пресс-служба ЮУЖД со ссылкой на telegram-канал «Телеграмма РЖД». Аналогичным образом проиндексируют зарплату сотрудников отраслевых учреждений здравоохранения и образования. Уточняется, что решение принято с учетом финансово-экономической ситуации в стране и в отрасли.