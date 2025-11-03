В Курганской области самая низкая обеспеченность врачами скорой помощи в стране

Врачей скорой помощи катастрофически не хватает в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области отмечена самая низкая в России обеспеченность врачами скорой медицинской помощи. Об этом сообщается в исследовании аналитического проекта «Если быть точным».

«В Курганской области самая низкая в России обеспеченность врачами скорой помощи — 0,09 на 10 тысяч человек. Это приводит к задержкам выезда бригад до пять-восемь часов», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные исследования проекта «Если быть точным».

Редакция URA.RU направила запрос в департамент здравоохранения. Ответ ожидается.

Нехватка специалистов наблюдается и в других регионах. Так, в Еврейской автономной области в госклиниках в прошлом году не было ни одного гастроэнтеролога, всего один уролог, два офтальмолога и шесть кардиологов. В Псковской области катастрофически не хватает акушеров-гинекологов: при норме в 4,5 врача на 10 тысяч населения там лишь два таких специалиста. В лидерах по доступности и качеству медпомощи — Ямало-Ненецкий автономный округ. На Ямале также отмечена самая высокая в стране средняя зарплата медиков — 241 тысяча рублей.

