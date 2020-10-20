АО «Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие» выиграло тендер, который провела администрация тюменского Тобольска. Это следует из информации с сайта госзакупок. Директором предприятия, которое стало единственным участником конкурса, является депутат гордумы Сергей Кугаевский.
«По результатам рассмотрения единственной заявки, члены комиссии решили: признать АО „Тобольское ПАТП“ и поданную им заявку соответствующими требованиям. Контракт заключается с АО „Тобольское ПАТП“», — говорится в итоговом протоколе конкурса.
Сумма контракта составила 1,3 миллиарда рублей. Эти деньги поставщику заплатят за три года работы (с 2021 по 2023). Предприятие будет оказывать услуги по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам.
Согласно данным ЕГРЮЛ, директором «Тобольского ПАТП» является Сергей Кугаевский. Он же депутат городской думы Тобольска. При этом его предприятие стало единственным участником закупки. Из-за этого конкурс признан несостоявшимся.
«Признать открытый конкурс несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие подана только одна заявка», — отмечается в протоколе. Согласно 44-ФЗ это не означает, что сама закупка не состоялась и нельзя заключить контракт. В таком случае его получает единственный участник, причем по максимальной цене.
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