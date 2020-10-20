21 октября в Перми состоится оперштаб, на котором будут принимать новые решения по карантину в крае Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 21 октября, — 315-й день с момента выявления коронавируса и 225-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 431 635 (+16 319) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 11862 (+128) инфицированных. Выздоровело 7 993 заразившихся, умерло от коронавируса — 355.

Больше половины заболевших коронавирусом — младше 65 лет . Ежесуточный прирост больных пермяков за последние сутки составил 1,1%. Из 128 новых инфицированных — 49 мужчин, 78 женщин и один ребенок. Больше всего больных коронавирусом в Перми (7095 человек), Березниках (701) и Пермском районе (596).

В Чайковском сломался единственный аппарат КТ. Это произошло из-за повышенной нагрузки. «Произошло аварийное отключение системы охлаждения аппарата », — сказано в сообщении медучреждения. Обследования будут продолжены на цифровых рентгеновских аппаратах. Что касается томографа, то сервисная служба попробует удаленно выяснить причину неполадок.

«Дайте, пожалуйста, нам возможность вас лечить». Главврач краевой больницы им. Вагнера в Березниках Роман Конев обратился к жителям Пермского края . Он попросил жителей Прикамья не заниматься самолечением. Речь в частности шла про прием антибиотиков без назначения врача. Конев также обратил внимание, что не стоит пить лекарства, о которых пишут в интернете. «Дайте, пожалуйста, нам возможность вас лечить и делать своё дело. Мы умеем, мы можем, но вы нам должны помочь», — заявил главврач.

Из-за коронавируса дорога до работы стала длиннее. Пермяки во время пандемии тратят на поездку от дома до работы на шесть минут дольше , чем обычно. Раньше среднее время составляло 26 минут. Перемены связаны с тем, что некоторые сотрудники транспортных компаний переведены на удаленку, кто-то изменил режим работы и сократил число маршрутов.

Наличие маски проверит робот . Он установлен в Пермском авиационном техникуме им. А.Д. Швецова. Устройство размещено в фойе учебного корпуса. Его интеллектуальная система видеоаналитики дистанционно измеряет температуру и проверяет, есть ли на лице посетителя маска. Сообщается, что данные по температуре тела человека появляются на экране робота спустя мгновение. Если температура тела повышена, устройство издает тревожный сигнал. Так, у охранника появляется повод не пропускать студента или преподавателя в помещение.