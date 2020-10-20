Глава МВД Франции встретится с Колокольцевым

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен намерен приехать в Россию. Он хочет провести переговоры с российским коллегой Владимиром Колокольцевым.
«Сегодня я предложил посетить на этих выходных Россию, чтобы провести переговоры с моим коллегой», — сказал французский министр в эфире BFM TV. Он рассчитывает обсудить вопрос возможного возвращения радикализированных лиц — выходцев из России. Встреча, по словам главы МВД Франции, должна состояться в начале следующей недели.
Тема высылки иностранных граждан, которые подозреваются в экстремизме во Франции, стала обсуждаться после убийства учителя в пригороде Парижа. 16 октября беженец из РФ обезглавил учителя истории из средней школы. Глава Франции Эммануэль Макрон, как напоминает RT, назвал случившееся терактом, подчеркнув, что погибший учил школьников свободе слова. Как выяснилось, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавший был застрелен полицией. В рамках расследования дела задержаны 11 человек, включая родственников нападавшего.
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