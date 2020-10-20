Возвращение Донбасса в состав Украины невозможно без проведения на территориях самопровозглашенных республик выборов и формирования там органов исполнительной власти. Таким мнением поделился первый президент Украины Леонид Кравчук.
Политик подчеркнул, что для возвращения региона требуется принятие соответствующих законов. «Это огромный массив документов, включающий в себя периоды до и после войны, в частности период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — цитирует Кравчука РИА «Новости».
Политик добавил, что сам процесс возвращения территорий Донбасса в состав Украины состоит из четырех пунктов. В первую очередь, реинтеграция невозможна без прекращения боевых действий. Также на неподконтрольных Украине территориях необходимо провести выборы, сформировать органы исполнительной власти, а также принять пакет экономических законов.
Ранее полпред ДНР Наталья Никонорова поставила условие, при котором обе непризнанные республики откажутся от возможной реинтеграции, сообщает «Национальная служба новостей». По словам политика, такой сценарий возможен в случае, если Украина откажется от достигнутых Минских соглашений.
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