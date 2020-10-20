Золотодобытчики из ЯНАО задолжали работникам миллионы

Спасти «Ямалзолото» может заключенный контракт на поставку скального грунта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Предприятие «Ямалзолото», базирующееся в Лабытнанги (ЯНАО), не выплатило работникам почти 13 млн рублей. Задолженность выявлена ямальским управлением Государственной инспекции труда после жалоб работников предприятия.

«По состоянию на 2 октября 2020 года выявлена задолженность по выплате заработной плате перед 61 работниками в размере 12 977 727 рублей, — сообщили представители ГИТ. — Руководителю предприятия выдано предписание об устранении задолженности по выплате заработной платы».

Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности. Материалы проверки переданы в СКР для решения о возбуждении уголовного дела.

Получить комментарии представителей «Ямалзолота» не удалось: на звонки агентства на предприятии никто не ответил однако в администрации Лабытнанги сообщили, что держат ситуацию на контроле. «В ситуации разбирались в ходе заседания антикризисного штаба и на комиссии по обеспечению устойчивости социально-экономического положения ЯНАО, — рассказали представители горадминистрации. — Помимо Гострудинспекции в ЯНАО к решению вопроса подключилась прокуратура города Лабытнанги».

В мэрии пояснили: выплата долгов уже началась, заработанные деньги поступают людям, однако окончательного расчета пока не произошло. Среди мер, которые позволят рассчитаться с долгами — заключенный предприятием контракт на поставку скального грунта.

Предприятие не первый раз сталкивается с проблемой выплаты зарплат. В мае этого года горадминистрации Лабытнанги также пришлось подключаться к решению вопросов с долгами перед работниками «Ямалзолота».