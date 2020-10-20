20 октября 2020

В Екатеринбурге помощь меценатов изменила порядок работы скорой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача автомобилей Скорой медицинской помощи бригадам медиков. Екатеринбург, неотложка, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская маска, скорая помощь, медицинская помощь, защитная маска, неотложная помощь, маска на лицо, машина скорой помощи, covid-19, covid19, коронавирус
Теперь на каждой подстанции есть резерв машин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Порядок работы скорой помощи Екатеринбурга изменился после того, как станция получила 30 новых автомобилей, приобретенных за счет средств меценатов. Об этом сообщил на брифинге главный врач станции скорой помощи Игорь Пушкарев.

«Благодаря этому мы смогли дополнительно вывести 12 суточных бригад, заменить устарелый парк автомобилей старше 5 лет и впервые за последние годы имеем резерв машин. Раньше, если вдруг автомобиль ломался или попадал в ДТП, бригада высаживалась на подстанцию. Теперь у нас на каждой подстанции есть 1-2 автомобиля в резерве — это очень здорово!» — заявил Пушкарев.

134 миллиона рублей на приобретение 30 новых автомобилей скорой помощи выделили, напомним, учредители фонда святой Екатерины: гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Также главврач скорой напомнил, что в СМП Екатеринбурга готовится к запуску кислородная станция, также купленная на средства меценатов — ее открытие намечено на конец октября — начало ноября.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...