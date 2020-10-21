В российской школе ребенок погиб от взрыва снаряда

У преподавателя хранились снаряды времен второй мировой войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Лобня в Подмосковье подросток подорвался на противотанковом патроне времен Великой Отечественной войны. По предварительной информации, он нашел снаряд в кабинете учителя истории.

«20 октября в руках у ребенка, находившегося в центре дополнительного образования „Созвездие“, взорвался противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны», — сообщает «Ридус». По данным агентства, 14-летний школьник нашел снаряд в переоборудованном под музей ВОВ кабинете историка.

Сам историк рассказал, что экспонаты для своего музея он собирал собственноручно в ходе раскопок и был уверен, что снаряд безопасен. По его словам, когда школьник пришел к нему на занятия, у него была другая группа. Поэтому он отправил мальчика в свой кабинет. В дальнейшем он обнаружил его без признаков жизни, рядом лежал разорванный снаряд.

Прибывшие на место происшествия саперы обнаружили в кабинете у учителя снаряды для авиационной пушки, взрыватели и другие боеприпасы. Все они были найдены преподавателем.