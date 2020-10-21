На Байкале создадут особую зону из-за опасного завода

Устранение ущерба от деятельности комбината длится уже семь лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комитет по природным ресурсам Госдумы предложил создать особую экологическую зону на территории Байкала для устранения ущерба от деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия») сообщил, что инициативу планируется вписать в проект Единого плана достижения национальных целей развития России.

«Мы предлагаем для сохранения уникальной природной территории Байкала создать специальную экологическую зону с особыми условиями осуществления деятельности. Это позволит устранить преграды для ликвидации накопленного вреда, упростит процедуры резервирования земельных участков, принятия и утверждения градостроительной документации», — цитирует Якубовского официальный сайт «Единой России».

Решение о поэтапном закрытии целлюлозного комбината на Байкале было принято в начале 2013 года. Президент РФ Владимир Путин тогда поручил правительству обеспечить полную ликвидацию экологического вреда, накопленного от деятельности БЦБК. Последствия работы комбината устраняются на протяжении последних семи лет. По словам Якубовского, чтобы рекультивировать площадку, подрядчику требуется вести хозяйственную деятельность, которая сейчас запрещена природоохранным законодательством.

Якубовский добавил, что предложенные изменения в план по достижению национальных целей уже поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Поступившие рекомендации Госдумы и Совфеда будут учитываться в работе над итоговой редакцией документа, которую планируется представить президенту Путину до конца октября.