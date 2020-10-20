В районном центре ЯНАО закрылась единственная аптека

Работники аптеки в Шурышкарском районе ЯНАО ушли на карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В селе Мужи, которое является центром Шурышкарского района ЯНАО, на карантин закрылась единственная аптека. Об этом сообщили в местной администрации. Персонал ушел на больничный, однако пока ни у кого из работников коронавирус не подтвердился.

«В связи с тем, что коллектив „Фармации“ вынужден был выйти на больничный, аптека предприятия в Мужах временно приостановила работу. При этом на первом этаже здания дневного стационара начала работу больничная аптека», — рассказали в пресс-службе мэрии Шурышкарского района. Там добавили, что новая временная точка работает лишь два часа в день — с 14:00 до 16:00.

В информационно-аналитическом управлении мэрии URA.RU рассказали, что пока неизвестно, болеют ли работники аптеки коронавирусом. «Сейчас у них взяты анализы. Результаты тестов, возможно, будут только ближе к концу недели», — заявила агентству начальник управления Ирина Молчанова. В мэрии выразили надежду, что аптека в ближайшее время возобновит работу.

Ситуация с эпидемией коронавируса в селе Мужи сравнительно спокойная. Последний раз власти сообщали о подтвержденных случаях 11 октября, когда заразился один человек. Всего в селе подтверждено 16 случаев вируса.