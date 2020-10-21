Блогер обвинил Навального в продвижении сатанистов

По мнению эксперта, в «Умном голосовании» Алексея Навального участвуют только фрики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Благодаря стратегии «Умного голосования» блогер Алексей Навальный пытался выдвинуть в законодательные органы власти русофобов и сатанистов. Об этом заявил видеоблогер Илиас Меркури, опубликовав соответствующее видео на своем youtube-канале.

Блогер обратил внимание на трех кандидатов, которые могли попасть в областные думы и городские советы. Одним из них стал Иван Гвоздак, который баллотировался в Ижевске от КПРФ. Как утверждается в видео, в соцсетях Гвоздак подписан на ряд русофобских пабликов. Кроме того, на своей странице он якобы размещал посты, где Крым признается оккупированной территорией.

Подозрительным автору ролика показался и координатор штаба Навального в Липецке Илья Данилов, который баллотировался в горсовет. В видео утверждается, что Данилов был подписан в соцсетях на паблики о сатанизме и нестандартных сексуальных предпочтениях. Авторы материала также отмечают, что при подаче документов в избирком Данилов указал, что временно не работает, однако в сентябре он отправился в отпуск в Турцию. В разговоре с URA.RU Илья Данилов пообещал прокомментировать данную информацию позже.

Кандидата в гордуму Костромы Александра Зыкова авторы видео называют «злостным неплательщиком алиментов». «Попытки судебных приставов взыскать с него деньги на обеспечение малолетнего сына он называл „политическим давлением“», — утверждается в ролике.

В разговоре с URA.RU политолог Марат Баширов обратил внимание на то, что зачастую кандидатами, предлагаемыми системой «Умного голосования», являются «политические фрики», так как у создателей этого проекта нет цели продвигать профессиональных политиков и изучать их качества. «Как заявляют создатели „Умного голосования“, своим проектом они борются с „Единой Россией“. Но на деле у них нет задачи проводить свою повестку и улучшать жизнь людей. Исходя из этого, они придумали историю (с продвижением определенных кандидатов — прим. ред.), но им неважно, кого они берут, неважны качества людей, которых они включают в свои списки. У них единственная цель — найти любого, кто согласится войти в список. Поэтому и появляются в списках такие фрики, потому что нормальные люди, наоборот, бежали бы от этого „безумного“ голосования, так как они понимают, что оно навредит их репутации», — объяснил эксперт.

На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарии Ивана Гвоздака и Александра Зыкова. Также не удалось связаться с пресс-секретарем Алексеем Навального Кирой Ярмыш.