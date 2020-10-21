В России разрабатывают общую вакцину от гриппа и коронавируса

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Созданием объединенной вакцины занимаются в центре «Вектор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Специалисты научного центра «Вектор» разрабатывают единую вакцину от коронавируса и гриппа. Об этом сообщил глава центра Ринат Максютов.

«Разработка вакцины против коронавируса и сезонного гриппа, такие работы у нас сейчас проводятся в центре», — приводит ТАСС слова Максютова с заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Актуальность вакцины обусловлена тем, одновременное заражение гриппом и COVID значительно усугубляет течение болезни и летальность, отметил Максютов.

Ранее центр «Вектор» разработал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Она стала второй вакциной от COVID-19, зарегистрированной в РФ. Первая пострегистрационная партия сыворотки будет выпущена в конце октября, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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