В России разрабатывают общую вакцину от гриппа и коронавируса

Специалисты научного центра «Вектор» разрабатывают единую вакцину от коронавируса и гриппа. Об этом сообщил глава центра Ринат Максютов.
«Разработка вакцины против коронавируса и сезонного гриппа, такие работы у нас сейчас проводятся в центре», — приводит ТАСС слова Максютова с заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Актуальность вакцины обусловлена тем, одновременное заражение гриппом и COVID значительно усугубляет течение болезни и летальность, отметил Максютов.
Ранее центр «Вектор» разработал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Она стала второй вакциной от COVID-19, зарегистрированной в РФ. Первая пострегистрационная партия сыворотки будет выпущена в конце октября, передает RT.
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