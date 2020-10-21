Шнуров жестко ответил на благодарность Путина Лозе

Сергей Шнуров высмеял поведение Юрия Лозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров жестко отреагировал на новость о том, что музыкант Юрий Лоза получил благодарность от президента РФ Владимира Путина. Это событие Шнуров высмеял в своем матерном стихотворении, опубликованном в Instagram.

«Юрий наш, как и Крым, тоже Рашен. На кривой не подъедешь козе. Даже Путин и тот ошарашен, объявил благодарность Лозе!» — написал Шнуров. В своем произведении он высмеял любовь Лозы давать комментарии прессе практически по любому поводу. Шнуров отметил, что Лоза всегда критикует все подряд и считает себя знатоком в любом вопросе.

Юрий Лоза был удостоен благодарности за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Музыкант поблагодарил президента за награду, но в разговоре с RNS отметил, что хотел бы также получить звание заслуженного артиста.